IAA findet ab 2021 in München statt

Berlin. Die Internationale Automobilausstellung (IAA) findet ab kommendem Jahr in München statt. Der Vorstand des Autolobbyverbands VDA habe die Entscheidung getroffen, Verhandlungen mit der bayerischen Landeshauptstadt fortzuführen, um in den nächsten Wochen zu einem Vertragsabschluss für die Ausstellung ab 2021 zu kommen, teilte der VDA am Dienstag abend mit.

Damit setzte sich München gegen die Mitbewerber Hamburg und Berlin durch. Die IAA war zuvor fast 70 Jahre in Frankfurt am Main etabliert. (AFP/dpa/jW)