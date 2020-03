Fünf fürs Finale

Heerenveen. Fünf deutsche Eisschnellläufer haben sich für das Weltcupfinale am Wochenende in Heerenveen qualifiziert. Der WM-Dritte Patrick Beckert (Erfurt) wird in der Thialf-Halle die 5.000 Meter bestreiten, Claudia Pechstein (Berlin) versucht über 3.000 Meter und im Massenstart ihre jeweils achten Plätze im Gesamtklassement zu verteidigen. Dazu kommen der Inzeller Joel Dufter, der Chemnitzer Nico Ihle und Felix Maly aus Erfurt. (dpa/jW)