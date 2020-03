USA: Klobuchar zieht Kandidatur zurück

Washington. Die demokratische Präsidentschaftsbewerberin Amy Klobuchar hat vor dem gestrigen »Super Tuesday« das Handtuch geworfen. Die 59jährige Senatorin stieg aus dem Präsidentschaftsrennen aus und wird fortan Exvizepräsident Joseph Biden unterstützen, wie ein Klobuchar-Sprecher am Montag (Ortszeit) gegenüber AFP bestätigte. Die Politikerin hatte bei den bisherigen Vorwahlen schwach abgeschnitten. Klobuchars Rückzug erfolgte am Tag vor dem »Super Tuesday«, bei dem in 14 Bundesstaaten gewählt wird. (AFP/jW)