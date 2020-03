Charité: Warnstreik wegen Epidemie vertagt

Berlin. Die Gewerkschaft Verdi hat den bis zum heutigen Mittwoch geplanten Warnstreik bei einer Tochtergesellschaft der Berliner Charité wegen der Coronavirusinfektioen ausgesetzt. Am Montag hatten ­Hunderte Servicekräfte der Charité Facility Management GmbH (CFM) die Arbeit niedergelegt, unterbrachen jedoch den Ausstand und seien mit der Frühschicht am Dienstag bis auf weiteres an ihre Arbeitsplätze zurückgekehrt, teilte Verdi mit. Man wolle in den Klinikbereichen keine »unkontrollierbaren Verbreitungsherde« riskieren, sagte Verdi-Verhandlungsführer Marco Pavlik. Später will die Gewerkschaft jedoch ihre Warnstreiks fortsetzen. Bei CFM arbeiten laut Verdi rund 2.500 Beschäftigte. (dpa/jW)