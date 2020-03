USA: Buttigieg gibt Kandidatur auf

Washington. Der 38jährige Peter Buttigieg ist aus dem Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der oppositionellen Demokraten in den USA ausgestiegen. Seine Entscheidung gab er am Sonntag (Ortszeit) bei einem Auftritt in der Stadt South Bend im Bundesstaat Indiana bekannt, wo er acht Jahre lang Rathauschef war. Seinen Verzicht verkündete er nur zwei Tage vor dem sogenannten Super-Dienstag, bei dem Vorwahlen in 14 Bundesstaaten stattfinden. Dabei wird über etwa ein Drittel der 3.979 Delegierten entschieden, die schließlich bei einem Parteitag im Juli den Herausforderer oder die Herausforderin von US-Präsident Donald Trump formell nominieren werden. (AFP/jW)