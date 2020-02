BRD-Außenminister nimmt an UN-Sicherheitsrat teil

Berlin. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) ist am Mittwoch zu einem zweitägigen Besuch nach New York aufgebrochen. Dort wird er an Sitzungen des UN-Sicherheitsrats zur atomaren Abrüstung und zu den Konflikten in Libyen und Syrien teilnehmen. Am Dienstag hatte Maas mit 15 weiteren Außenministern die Atommächte zur Reduzierung ihrer Nuklearwaffenbestände aufgerufen. Die sogenannte Stockholm-Initiative machte insgesamt 22 Vorschläge für Schritte zur nuklearen Abrüstung. (dpa/jW)