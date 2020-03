Beijing. Die Vorbereitungen auf die Olympischen Winterspiele 2022 in Beijing laufen planmäßig. Alle Wettkampfstätten sollen bis Jahresende fertig sein, versicherte Vizebürgermeister Zhang Jiandong. »Trotz des Kampfes gegen das Virus« solle gewährleistet bleiben, »dass die Vorbereitungen im Zeitplan und gemäß den Standards laufen«, so Zhang, der auch stellvertretender OK-Chef für die Winterspiele in der chinesischen Hauptstadt ist. (dpa/jW)