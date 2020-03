Agenda Freundlichkeit

Hamar. Claudia Pechstein hat mit 48 Jahren im norwegischen Hamar ihre 24. Mehrkampf-WM über die Runden gebracht, ist dabei wieder deutlich an den Top 10 vorbeigelaufen. »Andere wären nach den üblen Attacken des Bundestrainers vielleicht abgereist«, erklärte Pechstein am Sonntag. Erik Bouwman hatte ihr am Tag vor der WM »übertriebene Freundlichkeit« vorgeworfen und eine »boshafte doppelte Agenda«. Pechstein hatte sich sarkastisch für den »Motivationsschub« bedankt.

(dpa/jW)