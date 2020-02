Neues Stück

Das Hamburger Schauspielhaus will die kommende Saison mit einem neuen Werk von Rainald Goetz eröffnen, »Reich des Todes. Politische Theorie« – einem »Stück über 9/11 und seine katastrophalen Auswirkungen als Schlüsselereignis des 21. Jahrhunderts, als Startschuss für Verfassungsbrüche, Menschenrechtsverletzungen und Gewaltexzesse«, wie Intendantin Karin Beier am Freitag mitteilte. Sie will die Uraufführung inszenieren. (dpa/jW)