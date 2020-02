Malaysia: Parlament soll in Krise entscheiden

Kuala Lumpur. Das Parlament in Malaysia soll in der kommenden Woche einen Ausweg aus der Regierungskrise finden. Übergangspremier Mahathir Mohamad kündigte am Donnerstag an, die Abgeordneten würden dann darüber beraten, wer eine der größeren Volkswirtschaften Südostasiens regieren soll oder ob es Neuwahlen geben wird. Er werde den Sieger akzeptieren, wer auch immer dies sein möge. Der 94jährige hatte am Montag überraschend seinen Rücktritt angekündigt. Er wurde dann aber vom König zum Interimsregierungschef ernannt. Zuvor hatte sich Mahathirs Partei Bersatu aus dem Regierungsbündnis zurückgezogen. (dpa/jW)