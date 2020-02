Rom. Das Coronavirus breitet sich in Europa weiter aus: In Italien gibt es trotz großangelegter Quarantänemaßnahmen mittlerweile 14 Tote und 528 Infizierte, wie der Zivilschutz am Donnerstag mitteilte. Auch Frankreich stehe vor einer Epidemie, sagte Präsident Emmanuel Macron. Italien ist der bislang größte Infektionsherd des neuartigen Coronavirus in Europa. Von dort aus hat sich das Virus weiterverbreitet: In Deutschland, Spanien, Griechenland, Großbritannien, Kroatien, Dänemark und Österreich gibt es einen oder mehrere Erkrankte, die sich bei einer Italien-Reise angesteckt haben. In China, dem Ausgangspunkt der Epidemie, geht die Zahl der Neuansteckungen unterdessen zurück. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) registrierte am Mittwoch und Donnerstag mehr neue Fälle außerhalb Chinas als in der Volksrepublik selbst. (AFP/jW)