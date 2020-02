Wechsel in der Freitag-Chefredaktion

Berlin. Die Wochenzeitung Der Freitag holt sich ihren alten Chefredakteur wieder. Philip Grassmann, der neun Jahre bis 2017 die Redaktion leitete, kommt zum 16. März in seine frühere Funktion zurück, wie der Verlag »Der Freitag Mediengesellschaft« mit Sitz in Berlin am Dienstag mitteilte. Der bisherige Chef Michael Angele scheide aus dem Leitungsgremium aus.

Verleger Jakob Augstein, der das Blatt 2008 übernahm, wird auch weiterhin Mitglied der Chefredaktion sein. Die Wochenzeitung existiert seit 1990. Die verkaufte Auflage lag im vierten Quartal 2019 nach den Zahlen der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern (IVW) bei 23.777 Exemplaren, davon rund 3.000 als E-Paper. (dpa/jW)