Deutlich mehr Menschen suchen Asyl in Europa

Valletta. Deutlich mehr Menschen als im Jahr zuvor haben 2019 Schutz in Europa gesucht. Rund 714.000 Asylanträge wurden in der EU sowie in Norwegen, Island, Liechtenstein und in der Schweiz registriert, wie die EU-Asylagentur EASO am Mittwoch mitteilte. Das sind 13 Prozent mehr als 2018 (rund 635.000 Anträge). Den Angaben zufolge stieg die Zahl der Anträge im Vergleich zum Vorjahr das erste Mal seit 2015. (dpa/jW)