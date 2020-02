Selenskij führt Gedenktag für Krim ein

Kiew. Die Ukraine will künftig jedes Jahr mit einem Gedenktag an die »Annexion« der Schwarzmeerhalbinsel Krim durch Russland erinnern. Präsident Wolodimir Selenskij erklärte am Mittwoch den 26. Februar zum »Tag des Widerstands gegen die Besatzung der Krim und Sewastopols«. Mit dem Erlass solle »die Tapferkeit und der Heldenmut aller Teilnehmer« einer Demonstration vor sechs Jahren gewürdigt werden, sagte er. Der Kreml in Moskau kritisierte das Dekret. (dpa/jW)