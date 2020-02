London. Der englische Fußballverband (FA) wird nach Angaben britischer Medien in dieser Woche neue Regeln einführen, die Kopfballübungen für Kinder im Grundschulalter verbieten. Wie die Zeitung The Telegraph am Montag berichtete, ist der Schritt der FA eine Vorsichtsmaßnahme, um das Risiko von Hirnverletzungen zu mindern. Auch der schottische Verband will demnach Kopfballtraining beim Fußballnachwuchs verbieten. Hintergrund ist eine Untersuchung aus dem vergangenen Jahr, die von FA und Spielergewerkschaft PFA in Auftrag gegeben worden war und zu dem Ergebnis kam, dass Fußballprofis im Vergleich zur britischen Gesamtbevölkerung mit höherer Wahrscheinlichkeit an einer degenerativen Hirnkrankheit sterben. (dpa/jW)