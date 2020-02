Danone-Werk in Rosenheim soll schließen

Rosenheim. Am Sonnabend demonstrierten rund 200 Menschen gegen die angekündigte Schließung des Danone-Werks in Rosenheim. Die Produktion soll im Juli kommenden Jahres eingestellt werden, wie das Unternehmen vor einem Monat mitgeteilt hatte. Etwa 160 Angestellte wären davon betroffen. Als Grund gab der Konzern einen Rückgang der Auslastung um 70 Prozent an, wie das Onlineportal Rosenheim24.de am 31. Januar schrieb. Die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) spricht dagegen von einer Umsatzrendite von 15 Prozent, die der Konzern zuletzt erwirtschaftet habe. (jW)