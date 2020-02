BMW will zwei Milliarden Euro einsparen

Frankfurt am Main. Der Autobauer BMW will in seinen Werken in den kommenden drei Jahren rund zwei Milliarden Euro »einsparen«. »Wir werden in der Produktion bis Ende 2022 insgesamt zwei Milliarden Euro Effizienzpotential heben«, sagte der neue Produktionsvorstand Milan Nedeljkovic der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (Donnerstagausgabe). »Das schaffen wir durch zwei Stellhebel«. Zum einen optimiere BMW die Anlageinvestitionen, zum anderen senke der Konzern die laufenden Kosten. Dies geschehe, »indem wir unsere Prozesse kontinuierlich verbessern und die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen«, sagte Nedeljkovic weiter.

(AFP/jW)