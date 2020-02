UFO-Gewerkschafter gewinnt Prozess gegen Kündigung

Frankfurt am Main. Der frühere Chef der Flugbegleitergewerkschaft UFO, Nicoley Baublies, hat den Prozess gegen seine fristlose Kündigung durch die Lufthansa vor dem Arbeitsgericht Frankfurt am Main am Mittwoch gewonnen. Einen vom Gericht vorgeschlagenen Vergleich habe er abgelehnt. Er wolle verhindern, dass die Lufthansa gegen andere Gewerkschaftsmitglieder mit Kündigung vorgehe. Baublies spielt eine führende Rolle im Konflikt zwischen UFO und Lufthansa. Letztere hatte Baublies im Oktober nach langem Streit fristlos gekündigt, weil er ohne Genehmigung für die Gewerkschaft während der Arbeitszeit tätig gewesen sein soll. (Reuters/jW)