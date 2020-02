Runde drei

Köln. Die frühere Weltranglistenerste Kim Clijsters hat trotz einer Niederlage ein starkes Comeback im Profitennis gefeiert. In ihrem ersten Match nach 2.728 Tagen musste sich die 36 Jahre alte Belgierin beim WTA-Turnier in Dubai in der ersten Runde der Favoritin Garbiñe Muguruza nach hartem Kampf 2:6, 6:7 (6:8) geschlagen geben. Für Clijsters beginnt in Dubai ihre dritte Karrierephase. Sie war 2007 zum ersten Mal zurückgetreten. Nach ihrer Rückkehr war sie von 2009 bis 2012 aktiv. (sid/jW)