Protest gegen Kohleimport in Polen

Warschau. Aus Protest gegen den Import von Kohle aus Russland haben polnische Bergleute die Gleise zu einem Güterterminal bei Slawkow in der Provinz Gorny Slask blockiert. »Hier kommt mit der Bahn die russische Kohle an, die uns unsere Arbeitsplätze und unser Recht auf eine Lohnerhöhung wegnimmt«, sagte der Vorsitzende der Gewerkschaft »Sierpien 80«, Boguslaw Zietek, am Dienstag der Nachrichtenagentur PAP zufolge. Trotzdem seien alle Appelle an die Regierung in Warschau verhallt, die Kohleimporte aus dem Osten zu stoppen. Die Bergarbeiter haben für den 28. Februar eine zentrale Demonstration in Warschau angekündigt, um ihren Forderungen nach einer Lohnerhöhung von zwölf Prozent und einem Importstopp für Kohle Nachdruck zu verleihen. (dpa/jW)