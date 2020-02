In Bubka-Manier

Glasgow. Zum zweiten Mal binnen acht Tagen hat Schwedens Wunderknabe Armand Duplantis den Weltrekord im Stabhochsprung verbessert. In bester Sergej-Bubka-Manier packte der 20jährige am Sonnabend in Glasgow einen Zentimeter auf die zuvor im polnischen Torun erzielten 6,17 Meter und schwebte beim ersten Versuch über die Latte, ohne sie zu streifen. »Das waren die schönsten Sekundenbruchteile, die es nur geben kann«, erklärte der Sohn einer Schwedin und eines US-Amerikaners anschließend. »Alles ist auf diesen winzigen Moment ausgerichtet, in dem man über die Latte fliegt – und der kleine freie Fall zur Matte ist dann einfach magisch«. Sergej Bubka, legendärer Erfinder der Salamitaktik, fand es in Glasgow »phantastisch, dass die Leichtathletik solche Talente wie Armand hat«. (sid/jW)