Anklage gegen TÜV-Süd erhoben

Rio de Janeiro. Ein Jahr nach dem verheerenden Dammbruch in Brasilien hat die brasilianische Justiz eine Klage gegen den Baukonzern Vale und den TÜV Süd zugelassen. Wie der Gerichtshof des Bundesstaats Minas Gerais am Freitag mitteilte, sind elf Vale-Vertreter und fünf Mitarbeiter des TÜV Süd wegen vorsätzlicher Tötung und schwerer Umweltvergehen angeklagt. Auch die Münchner Staatsanwaltschaft ermittelt einem Bericht der Süddeutschen Zeitung vom Sonnabend zufolge gegen das Unternehmen. Die Sprecherin einer vom TÜV Süd beauftragten Agentur erklärte dazu am Sonnabend, das »schreckliche Unglück« habe den TÜV Süd tief betroffen gemacht. Das Unternehmen sei jedoch der Überzeugung, dass es »keine juristische Verantwortung für dieses Unglück trifft«. Es werde sich »deshalb entschieden gegen Schadenersatzklagen verteidigen«. (dpa/jW)