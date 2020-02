Salt Lake City. Claudia Pechsteins Lebensgefährte Matthias Große hat für den Fall, dass seine Bewerbung um das Präsidentenamt in der Deutschen Eisschnelllaufgemeinschaft (DESG) Erfolg haben sollte, das Blaue vom Himmel versprochen. »Ich will die DESG retten«, sagte Große am Rande der Einzelstrecken-WM in den USA. »Ich habe von Sponsoren die Zusage über eine größere sechsstellige Summe, hier sofort zu helfen.« Schatzmeister Dieter Wallisch hatte vor einiger Zeit von einer Finanzlücke von 400.000 Euro gesprochen. Große kann die Situation »erst beurteilen, wenn ich als Präsident in die Bücher schauen kann«. Von Bundestrainer Erik Bouwman und Sportdirektor Matthias Kulik erwartet er, dass sie sich im Falle seiner Wahl einer »neuen Politik anpassen«. (dpa/jW)