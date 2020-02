Letzter Drücker

Rio de Janeiro. Die brasilianische U-23-Fußballnationalelf hat auf den letzten Drücker das Ticket zu den Olympischen Sommerspielen in Tokio gelöst. In der abschließenden Partie des südamerikanischen Qualifikationsturniers in Kolumbien gewann die Seleção am Sonntag abend (Ortszeit) 3:0 gegen die bereits zuvor qualifizierten Argentinier. Es trafen Matheus Cunha von Hertha BSC (zweimal) und der Leverkusener Paulinho. In Rio 2016 waren die Brasilianer noch Olympiasieger geworden, nach einem Endspielsieg gegen Deutschland. (dpa/jW)