Skopje. Handballer Christian Dissinger bekommt von seinem Klub Vardar Skopje nur unregelmäßig Gehalt. »Es gibt kein Geld. Ein Großteil des Teams hat seit einem halben Jahr kein Gehalt mehr bekommen. Wir bekommen immer nur in Teilen ausgezahlt«, sagte der 28jährige der Rhein-Neckar-Zeitung (Montag). »Mit 300 Euro kommt man hier gut über die Runden. Aber trotzdem ist das eine psychologisch belastende Situation«. Dabei hatte der Rückraumspieler mit den Nordmazedoniern im Sommer noch die Champions League gewonnen. Am Saisonende will der frühere deutsche Nationalspieler Skopje verlassen. (dpa/jW)