Mal wer Neues

Köln. Man mag es angesichts der hiesigen Berichterstattung kaum glauben, aber nicht nur in Russland wird gedopt: Tennis-Doppelspezialistin Abigail Spears (USA) ist nach einem positiven Dopingtest für 22 Monate gesperrt worden. Das gab der Tennisweltverband am Mittwoch bekannt. In einer Urinprobe der 38jährigen, 2017 an der Seite des Kolumbianers Juan Sebastián Cabal Australian-Open-Siegerin im Mixed, waren bei den US Open 2019 Spuren von Prasteron und Testosteron gefunden worden. Zuletzt war Cabals Landsmann Robert Farah, die Nummer eins der Doppel-Weltrangliste, nach einem positiven Dopingtest suspendiert worden. (sid/jW)