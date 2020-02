Osttürkei: 41 Tote nach Lawinenunglücken

Istanbul. Nach zwei Schneelawinen in der osttürkischen Provinz Van ist die offizielle Zahl der Toten auf mindestens 41 gestiegen. Das berichtete die Katastrophenschutzbehörde Afad am Donnerstag. Am Vorabend war noch von 38 Toten die Rede gewesen. Afad zufolge wurden außerdem 84 Menschen verletzt. Die beiden Lawinen waren Dienstag abend bzw. Mittwoch mittag heruntergebrochen. Wie viele Menschen noch vermisst werden, blieb zunächst unklar. (dpa/jW)