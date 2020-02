Ukraine: Tumulte im Parlament in Kiew

Kiew. Eine Debatte im ukrainischen Parlament über eine Bodenreform ist am Donnerstag in Gewalt umgeschlagen: Mehr als ein Dutzend Abgeordnete der Präsidentenpartei »Diener des Volkes« und der oppositionellen Partei »Vaterland« lieferten sich kurze Rangeleien vor der Rednertribüne. Andere blockierten diesen Platz, um eine Abstimmung zu verhindern. Landwirtschaftliche Flächen in der Ukraine dürfen bisher offiziell nicht verkauft werden, Präsident Wolodimir Selenskij will das nun mit einer »Reform« ändern. Vor dem Parlament protestierten am Donnerstag rund tausend Rechte und Anhänger der »Vaterland«-Partei gegen den »Ausverkauf der ukrainischen Felder«. (AFP/jW)