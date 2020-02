Westbalkanstaaten: Varhelyi will EU-Beitritt

Belgrad. Der neue EU-Kommissar für Erweiterung und Nachbarschaftspolitik, der Ungar Oliver Varhelyi, will sich für die zügige Aufnahme neuer Mitglieder aus den sogenannten Westbalkanländern einsetzen. »Am Ende meines (fünfjährigen) Mandats möchte ich zumindest ein Land aus der Region bereit für den Beitritt sehen«, erklärte er am Donnerstag nach einem Treffen mit dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic in Belgrad. Zu den Westbalkanstaaten gehören Serbien, Montenegro, Bosnien und Herzegowina, Nordmazedonien, Albanien und Kosovo. Mit Serbien verhandelt die EU seit 2014, mit Montenegro seit 2012 über einen Beitritt. (dpa/jW)