»Sparkurs«: BBC News streicht 450 Stellen

Hamburg. Die Rundfunkanstalt British Broadcasting Corporation (BBC) will im Zuge von sogenannten Sparmaßnahmen 450 Stellen in der Nachrichtensparte BBC News abbauen. Dies hatte das öffentlich-rechtliche Unternehmen laut Branchendienst Meedia vergangene Woche in London mitgeteilt. Der Schritt soll dazu beitragen, im Sender bis zu 80 Millionen Pfund (95 Millionen Euro) »einzusparen«. Derzeit beschäftigt BBC News weltweit 6.000 Mitarbeiter.

Ähnlich wie die Rundfunkanstalten in Deutschland wird auch die BBC über (Pflicht-)Beiträge finanziert. Premierminister Boris Johnson hatte im Dezember laut über eine mögliche Abschaffung des Rundfunkbeitrags nachgedacht. (jW)