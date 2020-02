EU-Sanktionen wegen türkischer Gasbohrungen

Brüssel. Die Europäische Union hat Sanktionen gegen Beteiligte an den türkischen Gasbohrungen im Mittelmeer auf den Weg gebracht. Die Mitgliedsstaaten beschlossen bei einem Treffen am Dienstag, zwei türkische Staatsbürger mit Einreisesperren zu belegen und ihre Vermögen in der EU einzufrieren, wie mehrere Diplomaten der Organisation in Brüssel mitteilten. Der Beschluss soll an diesem Donnerstag durch das zuständige Gremium rechtlich geprüft und danach im Ministerrat abschließend angenommen werden. Seit der Entdeckung von Gasvorkommen vor der Küste Zyperns gibt es heftigen Streit um deren Ausbeutung. (AFP/jW)