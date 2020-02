Taliban: USA schaden den Verhandlungen

Kabul. Die aufständischen Taliban haben den USA vorgeworfen, die Verhandlungen über Wege zum Frieden in Afghanistan zu behindern. Taliban-Sprecher Sabiullah Mudschahid forderte am Dienstag auf Twitter US-Außenminister Michael Pompeo auf, sich mit Schuldzuweisungen zurückzuhalten. Laut Pompeo fordern die USA vor der Unterzeichnung eines möglichen Abkommens mit den Taliban klare Belege, dass die Islamisten bereit sind, die Gewalt in Afghanistan zu reduzieren. Mudschahid hingegen erklärte am Dienstag, die Taliban hätten die Absicht zu einer Lösung. Ihre Position sei einheitlich und nicht so wackelig wie die der USA, schrieb Mudschahid weiter. (dpa/jW)