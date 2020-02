Chaos in Iowa bei Vorwahl der US-Demokraten

Des Moines. Die erste Vorwahl der Demokraten im US-Präsidentschaftsrennen ist in Chaos ausgeartet: Die Partei sah sich nach der wegweisenden ersten Abstimmung im Bundesstaat Iowa wegen technischer Probleme nicht in der Lage, Ergebnisse zu veröffentlichen. Auch am Dienstag war bis jW-Redaktionsschluss noch unklar, wann genau Resultate vorliegen werden. Von den Bewerbern um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten hagelte es Kritik. Unter ihnen brach sofort ein interner Kampf um die Deutungshoheit aus, wer am besten abgeschnitten hat. Die Demokratische Partei begründete die Verzögerung zunächst mit »Qualitätskontrollen«. Am Dienstag vormittag (Ortszeit) veröffentlichte die Partei eine weitere Stellungnahme, in der sie einen »Programmierfehler« als Grund für das Chaos nannte. (dpa/jW)