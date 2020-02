Verdi will »Tarifvertrag Digitalisierung«

Berlin. Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) will für die Beschäftigten des Bundes einen »Tarifvertrag Digitalisierung« abschließen, durch den sie an den digitalen Möglichkeiten teilhaben und vor Risiken geschützt werden sollen. Dazu werden am 28. Februar 2020 die Verhandlungen in Berlin aufgenommen, wie die Gewerkschaft am vergangenen Mittwoch mitteilte. Ziel sei, die Verhandlungen zwischen der Verdi-Verhandlungskommission und dem Bundesinnenministerium (BMI) bis zum Sommer 2020 abzuschließen. Es sei geplant, bei dem ersten Gesprächstermin zunächst einen Verhandlungsfahrplan festzulegen. Aus Sicht von Verdi müssen Regeln für die digitale Arbeit und Arbeitsabläufe zur Qualifizierung für den öffentlichen Dienst der Zukunft vereinbart werden. (jW)