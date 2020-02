London: IS bekennt sich zu Stichwaffenangriff

London. Die Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« (IS) hat sich zu dem erneuten Stichwaffenangriff, bei dem am Sonntag in London drei Menschen verletzt worden waren, bekannt. Der Angreifer sei ein »IS-Kämpfer« gewesen, erklärte die Miliz am Montag über ihr Onlineportal »Amak«. Die britische Polizei erhöhte unterdessen den Druck bei ihren Ermittlungen und durchsuchte Wohnungen in London und nördlich der Hauptstadt. Ein offenbar erst kürzlich vorzeitig aus der Haft entlassener Dschihadist hatte am Sonntag in London Passanten mit einer Stichwaffe verletzt, bevor er von der Polizei erschossen wurde. (AFP/jW)