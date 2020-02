Frankreichs Parlament prüft »Reform« der Renten

Paris. Mit einer Flut von Änderungsanträgen hat am Montag in Frankreichs Parlament die Prüfung der »Reform« des Rentensystems begonnen. Insgesamt sind es mehr als 22.000, allein 19.000 davon kommen von linken Oppositionspolitikern. Regierungssprecherin Sibeth Ndiaye kritisierte dies am Montag im französischen Fernsehen als »parlamentarische Verschleppungstaktik«. Die französische Regierung hatte das Gesetz vor rund anderthalb Wochen auf den Weg gebracht. Seit knapp zwei Monaten wird dagegen in Frankreich protestiert und gestreikt. Auch am Montag gingen Anwälte und Ärzte auf die Straße. (dpa/jW)