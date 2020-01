Kiew fordert im Donbass mehr US-Engagement

Kiew. Die Ukraine fordert mehr Engagement der US-Regierung in bezug auf den Konflikt im Donbass. Das sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij bei einem Besuch des US-Außenministers Michael Pompeo am Freitag in Kiew. »Die USA waren, sind und werden die wichtigsten Verbündeten bei der Verteidigung der Souveränität und des Territoriums der Ukraine sein«, sagte Selenskij. Washington unterstützt die ukrainische Armee bislang mit Ausbildern, Waffen und Krediten. (dpa/jW)