USA: Mehr »feindliche« Angriffe in Afghanistan

Kabul. Trotz der fortgesetzten Friedensgespräche zwischen den USA und den Taliban hat die Gewalt in Afghanistan neue Ausmaße erreicht. Im letzten Quartal 2019 nahmen die »feindlichen Angriffe« nach Angaben des US-Generalinspekteurs für den Wiederaufbau Afghanistans (SIGAR) stark zu. Es wurden insgesamt 8.204 Attacken verzeichnet – gegenüber knapp 7.000 im gleichen Zeitraum des Jahres 2018, hieß es am Freitag in einer Erklärung. Besonders nachdem US-Präsident Donald Trump die Verhandlungen mit den Taliban im September vorübergehend eingestellt hatte, nahmen sie wieder zu. Auch die USA intensivierten ihre Angriffe: Nach Angaben der US-Luftwaffe haben deren Kampfflieger 2019 mehr Bomben über Afghanistan abgeworfen als jemals zuvor. (AFP/jW)