Russland: Tote nach Explosion in Fabrik

Mzensk. Bei einer Explosion in einer Fabrik für Metallverarbeitung südlich von Moskau sind fünf Menschen ums Leben gekommen. Mehrere weitere seien dabei am Freitag verletzt worden, teilten die Behörden mit. Zu dem Unglück kam es bei Arbeiten an einer neuen Halle. Teile des Daches stürzten ein. Der Vorfall ereignete sich in Mzensk, einem Industriezentrum etwa 300 Kilometer südlich von Moskau. (dpa/jW)