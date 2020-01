Buschfeuer: Canberra erklärt Notstand

Sydney. Wegen der Buschbrände ist in der australischen Hauptstadt Canberra der Notstand ausgerufen worden. Der Chefverwalter der Hauptstadtregion, Andrew Barr, teilte am Freitag mit, der Notstand gelte so lange, wie Canberra »in Gefahr« sei. Wenn der Notstand ausgerufen wird, gibt das den Behörden besondere Befugnisse, etwa bezüglich der Energieversorgung oder bei Evakuierungen. In Australien toben seit Monaten schwere Brände, besonders im Südosten des Kontinents. (AFP/dpa/jW)