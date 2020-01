Urteil: Grenzstreit in Adria keine EU-Sache

Luxemburg. Kroatien und Slowenien müssen ihren Grenzstreit ohne die Hilfe des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) lösen. Der Konflikt um eine Bucht in der nördlichen Adria falle nicht in die Zuständigkeit der EU und damit auch nicht in die des EuGH, urteilten die Luxemburger Richter am Freitag. Ein Schiedsgericht hatte die Bucht im Norden der Halbinsel Istrien zum größten Teil Slowenien zugesprochen. Zagreb erkannte diesen Schiedsspruch jedoch nicht an, weshalb die slowenische Regierung 2018 vor dem EuGH klagte. (dpa/jW)