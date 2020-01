Polen kauft 32 US-Kampfjets

Warschau. Polen hat zur Modernisierung seiner Luftwaffe einen Milliardenvertrag über die Lieferung von 32 US-amerikanische Kampfjets vom Typ F-35 abgeschlossen. Ein entsprechendes Abkommen unterzeichnete Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak am Freitag im Luftwaffenausbildungszentrum im ostpolnischen Deblin. »Dies ist ein wichtiger Tag für die polnische Luftwaffe, für die Sicherheit Polens, aber auch für die Sicherheit in unserem Teil Europas«, sagte Polens Präsident Andrzej Duda vor der Unterzeichnung. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Warschau hat der Rüstungsdeal einen Umfang von 4,6 Milliarden Dollar (rund 4,2 Milliarden Euro). (dpa/jW)