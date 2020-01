Coronavirus: WHO erklärt »Gesundheitsnotstand«

Beijing. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus den »internationalen Gesundheitsnotstand« ausgerufen. Das sagte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus am Donnerstag abend nach einer Krisensitzung in Genf. Die WHO sehe trotz des Notstands »keinen Grund« für Reise- und Handelsbeschränkungen mit China und lehne solche ab, so der WHO-Direktor auf einer Pressekonferenz.

Als Reaktion auf die Ausrufung der internationalen Notlage durch die WHO sicherte die Volksrepublik China erneut zu, die Ausbreitung der neuen Lungenkrankheit eindämmen zu können. »Wir sind absolut zuversichtlich und in der Lage, den Kampf gegen diese Epidemie zu gewinnen«, sagte Hua Chunying, ein Sprecher des Beijinger Außenministeriums, laut einer am Freitag verbreiteten Mitteilung.