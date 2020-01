Hoffnung für Erfurt?

Erfurt. Möglicherweise kann die Pleite von Fußballregionalligist Rot-Weiß Erfurt doch noch abgewendet werden. Wie Insolvenzverwalter Volker Reinhardt am Sonntag abend mitteilte, sei es über das Wochenende zu aussichtsreichen Verhandlungen mit einem Investor gekommen. »Die Gespräche sind noch nicht abgeschlossen, es könnte sich hier aber eine positive Lösung abzeichnen«, sagte Reinhardt. Eine Absichtserklärung liege ihm bereits vor. Erst am Freitag hatte Reinhardt angekündigt, die Profimannschaft am Montag vom Spielbetrieb abmelden zu wollen, weil keine Geldgeber gefunden worden waren. Der Trainingsbetrieb war bereits eingestellt, die Spieler waren auf der Suche nach neuen Jobs. Reinhardt hat nun beschlossen, den Rückrundenauftakt gegen Energie Cottbus auf jeden Fall spielen zu lassen. Die Entscheidung über den Einstieg des Investors muss kurzfristig und vor dem Ende der Transferperiode am Freitag fallen. Vergangenen Freitag hatte Reinhardt einen juristischen Erfolg verbuchen können. Das Amtsgericht Erfurt verweigerte die vom Hauptinvestor geforderte Absetzung des Insolvenzverwalters. (dpa/jW)