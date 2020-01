Millionen Arbeiter werden gemobbt

Berlin. Mobbing am Arbeitsplatz betrifft in Deutschland mehr als zwei Millionen Beschäftigte. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion hervor, die AFP am Sonnabend vorlag. Die Bundestagsabgeordnete Jutta Krellmann (Die Linke) forderte, die Beschäftigten müssten vor Mobbing geschützt werden. In der Pflicht seien hier »eindeutig« die Unternehmer. »Wer Mobbing zulässt oder selbst betreibt, muss hart sanktioniert werden.« (AFP/jW)