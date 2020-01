EZB: Leitzins bleibt bei null Prozent

Frankfurt am Main. Europas Währungshüter halten die Zinsen im Euro-Raum auf Rekordtief. Der Leitzins bleibt bei null Prozent, Banken müssen für Geld, das sie bei der Europäischen Zentralbank hinterlegen, weiterhin 0,5 Prozent Zinsen an diese zahlen. Der EZB-Rat bestätigte bei seiner ersten Zinssitzung in diesem Jahr am Donnerstag in Frankfurt am Main zudem die monatlichen Anleihenkäufe der Notenbank in Höhe von 20 Milliarden Euro. (dpa/jW)