Rüstungskonzern »BAE Systems« kauft zu

London. Der Rüstungs- und Luftfahrtkonzern »BAE Systems« will sich mit zwei Zukäufen im Militärbereich vergrößern. Wie das Unternehmen am Montag in London mitteilte, erwerben die Briten für rund 1,93 Milliarden Dollar (rund 1,74 Milliarden Euro) das weltweite Geschäft mit GPS-Systemen vom US-Unternehmen »Collins Aerospace«. Zudem legen sie 275 Millionen Dollar für das Geschäft mit Militärfunksystemen des US-Konzerns Raytheon auf den Tisch. Die Behörden müssen den Zukäufen noch zustimmen. (dpa/jW)