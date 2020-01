Autozulieferer Harman schließt Werk in Straubing

Armin Weigel / dpa

Straubing. Der Autozulieferer Harman will sein Werk in Straubing noch in diesem Jahr schließen. 625 Stellen fielen weg, 25 Stellen würden an andere Standorte in Deutschland verlagert, teilte der Autoradio- und Navi-Hersteller am Donnerstag mit. Außerdem würden in der Entwicklung an anderen deutschen Standorten 130 Arbeitsplätze gestrichen. Harman gehört zum koreanischen Samsung-Konzern und beschäftigt weltweit 30.000 Mitarbeiter. Die bayerische IG Metall und der Betriebsrat kündigten Widerstand an. (dpa/jW)