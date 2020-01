Formstarke Russen

Lillehammer. Für die deutschen Rodler verliefen die EM in Lillehammer desaströs. Johannes Ludwig (Oberhof) war am Sonntag als Achter bester Deutscher, Rekordweltmeister Loch (Berchtesgaden) landete auf dem 14. Rang. Der Italiener Dominik Fischnaller sicherte sich seinen ersten EM-Titel vor den Russen Semjon Pawlitschenko und Roman Repilow. Die deutschen Rodler haben in diesem Winter noch keinen Sieg eingefahren, und die formstarken Russen genießen bei der WM Mitte Februar in Sotschi den Heimvorteil. Bei den Frauen sicherte sich Julia Taubitz (Oberwiesenthal) am Samstag EM-Silber hinter Tatjana Iwanowa (Russland). Die Doppelsitzer Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) wurden Siebte. Hier gewann das russische Duo Alexander Denisew/Wladislaw Antonow den EM-Titel. (sid/jW)