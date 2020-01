Hunger im Hilton

Wien. Der EM-Halbfinaltraum der deutschen Handballer ist am Sonnabend geplatzt. Nach der 24:25-Niederlage gegen Kroatien geht es für Bundestrainer Christian Prokop in den abschließenden zwei Partien um den Job. »Wir haben unser numerisches Ziel verpasst, aber wir haben nach wie vor den Hunger, in den beiden nächsten Spielen Vollgas zu geben«, erklärte Prokop am Sonntag im Hilton Hotel in Wien. Der Vizepräsident des Deutschen Handballbundes, Bob Hanning, meinte mit Blick auf die Partie gegen Gastgeber Österreich am heutigen Abend (20.30 Uhr/ARD), dort werde »sich zeigen, was diese Mannschaft mit ihrem Trainer macht. Österreich ist der beste Gegner, um all diese Fragen zu überprüfen.« (sid/jW)